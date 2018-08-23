Kadın Doktora Şiddete Gözaltı

Aydın Kuşadası'nda nöbetçi doktora saldırdığı iddia edilen bir hasta yakını, polis tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli pratisyen hekim G.K., bayram yoğunluğu nedeniyle sırayla hastaları muayene ederken, kızı şeker hastası olan bir hasta yakınıyla tartışma yaşamaya başladı. Kuşadası'na ailesiyle birlikte tatile gelen ve şeker hastası olan kızını hastaneye götüren İ.K. isimli baba, hastanedeki yoğun sıradan bunalarak görevli doktora kızını bir an önce muayene etmesi için bağırmaya başladı. Kadın doktorun "Sıra var, bayram nedeniyle yoğun, sıranızı beklemek zorundasınız" şeklindeki cevabına rağmen daha da hiddetlenen baba doktorun yakasına yapışıp, itmeye başladı ve ağır sözler sarf etti. Ortalığın karışmasının ardından güvelik görevlilerinin yanında hastane polisi de takviye polis ekibi çağırarak, baba İ.K. ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında da sert tartışmalar yaşandı. Darp edilen G.K. isimli nöbetçi kadın doktorun şikayetinin ardından İ.K. gözaltına alınarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)