KADIN DOKTORA OTOYOLDA DAYAK KAMERADA
EYÜPSULTAN'da korna çaldığı için kadın doktor yol ortasında dövüldü.
TUTUKLAMA TALEP EDİLDİTrafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından kimliği tespit edilen sürücü H.H.B. gözaltına alındı. Sürücü H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi.
Ancak darp edilen kadın sürücü Ş.A.'nın şikayeti üzerine sürücü H.H.B. adli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan Polis merkezi amirliğine teslim edildi. H.H.B. daha sonra adliyeye sevkedildi. H.H.B. "darp" gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi