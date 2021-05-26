Kadın doktor kazada ölümden döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadın doktor kazada ölümden döndü

Kadın doktor kazada ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta Dr. Gül İnci Törün, geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü.

Kahramanmaraş'ta Dr. Gül İnci Törün, geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü.

Alınan bilgiye göre, Afşin-Göksun Karayolu Ördek Mahallesi'nde sabah 08.40 sıralarında meydana gelen kazada, Salman A.'nın (49) kullandığı 46 ADR 921 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak isterken, aynı istikamette seyir halinde bulunan Afşin Devlet Hastanesi doktorlarından Dahiliye Uzmanı Dr. Gül İnci Törün'ün (33) kullandığı 01 CCV 30 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta yaralanan Dr. Gül İnci Törün, olay yerine çağrılan ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kadın doktor kazada ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Koltukların arasından çıktılar! Uyuşturucu arayan polis 2 ceylan yavrusu buldu
Koltukların arasından çıktılar! Uyuşturucu arayan polis 2 ceylan yavrusu buldu
Kahreden kaza! 16 yaşındaki kız, otomobilin çarpmasıyla can verdi
Kahreden kaza! 16 yaşındaki kız, otomobilin çarpmasıyla can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadın doktor kazada ölümden döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 12:56:39. #1.11#

title