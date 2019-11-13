Kadın doğum uzmanı evinde ölü bulundu
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Kadın doğum uzmanı evinde ölü bulundu

İZMİT'te, özel hastanede görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Emine Ö. (52), evinde ölü bulundu.

13.11.2019 14:05 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:05
Kadın doğum uzmanı evinde ölü bulundu

'te, özel hastanede görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Emine Ö. (52), evinde ölü bulundu. Dr. Emine Ö.'nün ilaç içerek intihar ettiği üzerinde duruluyor.

'te, özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Emine Ö.'den alamayan yakınları, sabah Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki evine gitti. Yakınları, kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde Dr. Emine Ö.'yü salonda yerde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dr. Emine Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlaç içerek intihar ettiği üzerinde durulan Dr. Emine Ö.'nün cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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