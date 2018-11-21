Kadın Dizisinde Sarp ve Bahar'ın Kavuşma Sahnesinde Gözyaşları Sel Oldu

Kadın dizisinin 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın dizisi yeni bölümde Bahar öldü sandığı Sarp'ı yıllar sonra karşısında görünce gözyaşlarına boğuluyor. Sarp ve Bahar'ın kavuşmasına şahit olan Arif ise yıkılıyor.

KAVUŞMA SAHNESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kadın 40. bölüm final sahnesinde ise Sarp, öldüğünü sandığı sonra da karşısına çıkmak için günlerce beklediği Bahar'ının karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise beklenen buluşma gerçekleşiyor. Bahar, Sarp'ı gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadı. "Bahar'ım" diyerek sarılan Sarp gözyaşlarına boğuldu.

ARİF HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Kadın'ın yeni bölüm fragmanında ise Sarp ve Bahar'ın birbirlerine sarıldığı anları Arif'in gördüğü ortaya çıkıyor. Bahar'a evlilik teklif eden Arif gördükleri karşısında büyük bir yıkım yaşıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şirin'in ilik vermesiyle sağlığına kavuşan Bahar evine döner. Eski mutlu ve sağlıklı günlerine dönmesiyle birlikte de bir fırsat yaratıp Arif ile nişanlandıklarını Nisan'a anlatmak ister. Peki, Nisan bu duruma ne tepki verecektir? Sarp'ı bulmaya çalışan Nezir, sonunda amacına ulaşacak mıdır? Bahar'ın yaşadığını bile bile artık onu görmeden duramayan Sarp, Bahar'ın karşısına çıkmaya karar verir.