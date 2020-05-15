Kadın dezenfeksiyon timi Kovid-19'a savaş açtı
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Kadın dezenfeksiyon timi Kovid-19'a savaş açtı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde belediye bünyesinde görev yapan 7 kişilik kadın dezenfeksiyon timi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlıyor.

15.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:13

İzmir'in Narlıdere ilçesinde belediye bünyesinde görev yapan 7 kişilik kadın dezenfeksiyon timi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlıyor.

Narlıdere Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 30 kadın temizlik görevlisi, Kovid-19'la mücadele konusunda görev almak istediklerini belirterek birim sorumlularına başvurdu. Daha sonra eğitim verilen kadınlardan 7 kişilik dezenfeksiyon timi kuruldu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana Narlıdere'yi karış karış dolaşan kadınlar, önce amirlerinden dezenfekte edecekleri mahalle ve sokakların ismimlerini alıyor. Daha sonra koruyucu kıyafet, gözük, maske ve eldivenlerini giyen dezenfektan ekibi, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak araçlara binerek görev yerlerine gidiyor.

Sırtlarına 5 kilogram ağırlığında dezenfektan tüplerini alan kadınlar, mahalle sakinlerinin meraklı bakışları arasında dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiriyor. Sokakların yanı sıra muhtarlıklar, kuaför ve berber salonlarını da bir kadın titizliğiyle dezenfekte eden ekip, tüm gün beyaz koruyucu tulumlarını üstlerinden çıkarmıyor.

"Kadın olduğumuz için bize çok güveniyorlar"

Kadın dezenfeksiyon ekibinde yer alan 28 yaşındaki Birsen Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ortaya çıktığında gönüllü olarak dezenfeksiyon timine katıldığını söyledi. Başta salgından dolayı endişe duyduğunu anlatan Demir, "Özel donanımlı kıyafetleri giyince zaman içinde korkularım azaldı. Yakın çevrem bu işi yapmamı istemedi. Vatandaşlarımız kadın olduğumuz için bize çok güveniyorlar. Sokaklardaki temizliği evlerimizde yaptığımız gibi büyük bir hassasiyetle yapıyoruz. Kendi çocuklarımızın ve diğer çocukların da bu sokaklarda oynadığını düşünerek görevimizi büyük bir titizlikle yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının hastanede, kendilerinin ise sokaklarda Kovid-19'la mücadele ettiğini dile getiren Demir, yaptıkları çalışmalar sırasında herkese temizliğin önemini anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kovid-19'la ilgili açıkladığı rakamları dikkatle takip ettiğini vurgulayan Demir, "Yeni vaka ve ölüm sayılarının azaldığını görünce biz de kadın dezenfekte ekibi olarak çok mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu.

Selman Gezer ise Kovid-19 hastalığı çıktığı günden bu yana gönüllü olarak dezenfeksiyon timinde görev yaptığını anlattı.

Vatandaşların kendilerini görünce çok mutlu olduğunu dile getiren Gezer, "Bize 'Kendinize çok dikkat edin.' diyorlar. 'Mutlaka maskenizi takın.' uyarılarında bulunuyorlar. Bazen balkonlarından bizi alkış yağmuruna tutuyorlar. Başlarda hastalanırım diye düşünüyordum ama artık alıştım ve hiç korkmuyorum. Tam tersine çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

"Kovid-19'a kadın dezenfekte timimizle savaş açtık"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ise kadınlardan oluşan dezenfektan timiyle gurur duyduğu ifade etti. Kadınların büyük bir titizlikle görevlerini yaptığını anlatan Engin, "İlçemizin onların sayesinde Kovid-19 sürecini daha rahat atlatacağına inanıyorum. Kovid-19 hastalığına kadın dezenfekte timimizle savaş açtık. Mahalle sakinleri hem bana hem de hemşeri iletişim hattına ulaşarak kadınlardan duyduğu memnuniyeti anlatıyor bu da beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Çamtepe Mahalle Muhtarı Ali Kemal Bülbül de kadın dezenfeksiyon timi geldiğinde herkesin çok sevindiğini, bazı mahalle sakinlerinin onları evlerine davet ettiğini aktardı.

Kadın dezenfeksiyon timi Kovid-19'a savaş açtı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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