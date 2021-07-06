Kadın destek merkezi 7 ayda 600'e yakın kadına hizmet verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadın destek merkezi 7 ayda 600'e yakın kadına hizmet verdi

Kadın destek merkezi 7 ayda 600'e yakın kadına hizmet verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Alanya Aile Kadın Destek Merkezi 7 ayda 600'e yakın kadına hizmet verirken çalışmalarını arttırmaya devam ediyor.

Alanya Aile Kadın Destek Merkezi 7 ayda 600'e yakın kadına hizmet verirken çalışmalarını arttırmaya devam ediyor.

Alanya Aile Kadın Destek Merkezi kadınların güven noktası haline geldi. 7 ayda 600 kadın belediyenin Kadın ve Aile Merkezi'nden çeşitli konularda hizmet aldı. Merkez, Psikolojik Danışmanlık, Hukuki Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Diyetisyen Hizmeti gibi çok çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Merkez kadınların her yönüyle gelişmelerine, yenilenmelerine, iyileşmelerine olanak sağlıyor.

"Şiddete dur deniliyor"

Aile Kadın Destek Merkezi, şiddete karşı tüm gücüyle dur diyor. Uzman kadrosuyla kadınların baş etmekte zorlandıkları konulara ışık tutarken farklı kurumlardan alabilecekleri destek hizmetlerinde de köprü görevi üstlenerek danışmanlık veriyor.

"Aile bağlarını güçlendiriyor"

Alanya Belediyesi Merkezi, Aile Danışmanlığı hizmetiyle evlilik kurumunun önemi, aile içi iletişimin sağlıklı hale gelmesi, özellikle son yıllarda artan boşanma oranlarının önüne geçmek ve aile yapısını güçlendirmek adına hem bireysel hem grup çalışmaları yapıyor.

"Sağlıklı beslenmeyi öğretiyor"

Aile Kadın Destek Merkezi'nde verilen Diyetisyen Danışmanlığı hizmeti ile kadınların sağlıklı beslenmeyi öğrenmesi, aile içine sağlıklı yaşam prensiplerini dahil etmesi, vücudunu tanıması ve profesyonel görüşle dengeli yaşama adım atmasına öncülük ediliyor.

"Psikolojik destek sağlanıyor"

Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek Merkezi ekibi, kadınların ruhsal yaralarından arınmaları adına yanlarında olarak onlara destek veriyor. Psikologlarla temasa geçen kadınlar, başta şiddet konusu olmak üzere hayata dair her konuda yaşadıkları problemleri çözüme ulaştırabiliyor. Aile Kadın Destek Merkezi'nde şiddeti önleme, istismar, aile içi iletişim, ana baba tutumları, temel aile bilinci gibi konu başlıklarında eğitim seminer çalışmaları yapılacağı, kadınların her alanda iyileştirici etki hissedebilmeleri adına hobi ve el becerisi kursları verileceği de açıklandı. - ANTALYA

Kadın destek merkezi 7 ayda 600'e yakın kadına hizmet verdi
Kadın destek merkezi 7 ayda 600'e yakın kadına hizmet verdi
Kadın destek merkezi 7 ayda 600'e yakın kadına hizmet verdi
Kadın destek merkezi 7 ayda 600'e yakın kadına hizmet verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Selin Şekerci Sertab Erener İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadın destek merkezi 7 ayda 600'e yakın kadına hizmet verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 14:20:15. #1.16#

title