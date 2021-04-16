Kadın dayanışması ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar
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Kadın dayanışması ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

Kadın dayanışması ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kadınların bir araya gelerek kurduğu yardımlaşma derneği ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kadınların bir araya gelerek kurduğu yardımlaşma derneği ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.

Erbaa'da yaklaşık21 yıldır esnaflık yapan Beyhan Şerbetçi (47) öğrencilere burs vermek için dernek kurdu. 3 kadın arkadaşı ile yola çıktıklarını ifade eden Şerbetçi, derneklerinin ismini hiç ortada yokken gelen mutluluk anlamına gelen Serendipçe koyduklarını söyledi. Şerbetçi, öğrencilere destek olmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, "Çok zeki ve başarılı öğrencilerimiz var. Biz bu öğrencilere destek vermek için kendimize bir söz vererek yola çıktık. Üç arkadaş başladık. Daha sonrasında çalışmamız çok büyümeye başladı. Yardım için koşturma telaşlarımız iyi yürekli insanlara örnek oldu, bize yardımcı olmak isteyen insanların sayısı çoğaldı. Sayımız iyice arttı. Şu anda yedi kişilik kurucu üyemiz var. Ama derneğimizin üye sayısı çok. Bize yardımcı olan insan sayımız çok. Hepsinden rabbim razı olsun" dedi.

Kendilerine yeni katılan insanlarla birlikte başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını ifade eden Şerbetçi, "Şimdiye kadar 1913 kişiye kumanya ulaştırdık. Kıyafet yardımı anlamında, özellikle çocuklara karşı zafiyetimiz çok. Arkadaşlarla birlikte çocuklara çok eğilmeye dikkat ediyoruz. Yaklaşık 1600'den fazla çocuğumuza giyim sağladık. Yardımları sadece Erbaa ilçe merkezi ile sınırlı tutmadık. Bütün kasabaların kütüphaneleri için kitap temini çalışması yaptık. Köydeki çocukların kıyafetlerinden okul ihtiyaçlarına, oyuncaklarına kadar bir çok ihtiyaçlarını ulaştırdık" diye konuştu.

Herhangi bir siyasi parti veya kurumdan destek almadıklarını söyleyen Şerbetçi, yardımları öncelikle kendi imkanları ile karşıladıklarını ve çevrelerindeki insanlardan destek gördüklerini sözlerine ekledi. - TOKAT

Kadın dayanışması ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar
Kadın dayanışması ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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