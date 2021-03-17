Kadın Dayanışma ve Engelsiz Yaşam Merkezinde yeni dönem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadın Dayanışma ve Engelsiz Yaşam Merkezinde yeni dönem

17.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:10
Kadın Dayanışma ve Engelsiz Yaşam Merkezinde yeni dönem

Selçuk Belediyesi Eşitlik Birimi koordinasyonunda kadınlara yönelik olarak düzenlenen eğitimler başlıyor.

Selçuk Belediyesi Eşitlik Birimi koordinasyonunda kadınlara yönelik olarak düzenlenen eğitimler başlıyor. Kadın Dayanışma ve Engelsiz Yaşam Merkezinde verilecek eğitimlerle daha güçlü kadınlar, engelsiz yaşamlar hedefleniyor.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in "kadın dayanışması" anlayışı ile yeni bir kimlik kazanan Kadın Dayanışma Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi ile bir arada çalışmalarına devam ediyor. Kadın Dayanışma Merkezinde düzenlenen haftalık program çerçevesinde pazartesi ve çarşamba günleri 09.00-12.00- 13.00- 17.00 saatleri arasında Psikolog Birgül Gönül tarafından kadınlara yönelik psikolojik danışma hizmeti verilecek. Salı, çarşamba ve perşembe günleri ise belirlenen saatlerde diksiyon, etkili iletişim, tiyatro ritim grubu çalışması düzenlenecek. Ayrıca aynı günlerde Gülden Özen ile Harekete Geçme Zamanı, Diyetisyen Özlem Özden İlkılıç ile sağlıklı beslenme semineri, Ünzile Aslan ile kadın üreme sağlığı eğitimi verilecek. İZAV iş birliği ile düzenlenen hukuk okuryazarlığı eğitimi ise cuma günü Selçuk'un köylerinde devam edecek. Yine aynı gün Kadın Dayanışma Merkezinde randevu ile kişiye özel hukuksal danışmanlık hizmeti verilecek. Selçuk Belediyesi tarafından meclis kararı ile kurulan Eşitlik Birimi koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar için 0232 892 27 35 Kadın Dayanışma Merkezi numaralı telefondan bilgi alınabilecek. Selçuk Belediye Meclisi mart ayı toplantısında alınan Yerel Eşitlik Eylem Planı ve Eşitlik Birimi kararları ile kentte yaşayan tüm dezavantajlı grupları kapsayan çalışmalara imza atılacak. Bu çalışmaların ilk adımlarından olan Kadın Dayanışma Merkezi verilen eğitimler, düzenlenen seminerler ve bireysel danışmanlık hizmetleri ile güçlü bireyler, güçlü kadınlar hedefleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Fuat Oktay Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Nükhet Duru Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadın Dayanışma ve Engelsiz Yaşam Merkezinde yeni dönem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:12:49. #1.14#
title