Curling kadın milli takımı, Dünya şampiyonası yolunda

Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Curling Federasyonu tarafından uygulamaya konulan yeni yarışma sistemi kapsamında Dünya Şampiyonası yolunda önemli bir mücadeleye hazırlanıyor.

Calgary Kanada'da düzenlenen müsabakalar 14-22 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Yeni sistem doğrultusunda ülkeler, sezon boyunca elde ettikleri başarılar ve performans puanlarına göre Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde edebilmek için farklı aşamalardan oluşan eleme süreçlerinde mücadele ediyor. Bu yeni yapı, ülkeler arasındaki rekabeti artırırken aynı zamanda daha fazla takımın dünya sahnesinde yer alma fırsatı bulmasını sağlıyor.

Milli takım da bu sistem kapsamında gerçekleştirilecek müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Dünya Şampiyonası'na katılma hedefiyle buzda yerini alacak.

Curling Federasyonu Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Teknik ekibimiz ve sporcularımız yoğun bir hazırlık sürecinin ardından bu önemli organizasyona odaklanırken, hedefimiz ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek ve Türk curlinginin yükselişini sürdürmek. Kadın Milli Takımımıza bu zorlu yolculukta başarılar diliyor, sporcularımıza ve teknik ekibimize gönülden inanıyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı