Kadın Curling Milli Takımı 2022 Dünya Şampiyonası'na vize aldı - Haberler Spor
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Kadın Curling Milli Takımı 2022 Dünya Şampiyonası'na vize aldı

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Kadın Curling Milli Takımı 2022 Dünya Şampiyonası'na vize aldı

A Milli Kadın Curling Takımı, Norveç'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada tamamlayarak dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

A Milli Kadın Curling Takımı, Norveç'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada tamamlayarak dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kadın curling milli takımımız, Lillehammer kentinde oynadığı 9 maçta aldığı 3 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile Avrupa 7'ncisi olarak 2022 yılında Kanada'da yapılacak dünya şampiyonası vizesini aldı." denildi.

Öte yandan, kadın milliler gruptaki son maçta İskoçya ile karşılaştı. Milliler rakibine 9-4 mağlup oldu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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