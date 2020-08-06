Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde pilates ve jimnastik kursları başlıyor
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Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde pilates ve jimnastik kursları başlıyor

DENİZLİ(İHA) – Merkezefendi Belediyesi, ilçeye kazandırdığı önemli projeler arasında yer alan Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor.

Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde pilates ve jimnastik kursları başlıyor
06.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:36

DENİZLİ(İHA) – Merkezefendi Belediyesi, ilçeye kazandırdığı önemli projeler arasında yer alan Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendilili vatandaşların büyük ilgi gösterdiği merkezlerde farklı branşlarda kursların ardından pilates ve jimnastik kursları da açılıyor. Başkan Doğan, "Merkezlerimizin ve kurslarımızın sayısını arttıracağız. Merkezlerimizde 17 Ağustos Pazartesi günü itibariyle pilates ve jimnastik kurslarını açıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alan ve ilçeye kazandırılan Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde faaliyetler tüm hızıyla devam ederken, Merkezefendililerin büyük ilgi gösterdiği robotik kodlama, müzik, yabancı dil, satranç ve akıl oyunları kurslarından sonra pilates ve jimnastik kursları da açılıyor. Bu kapsamda Akkonak, Merkezefendi, Gümüşçay ve Sevindik Mahallelerinde bulunan merkezlerde 17 Ağustos'ta başlayacak olan kurslara Merkezefendililer, 7 Ağustos ile 14 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek. Kurs kayıtları Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde görevli personel tarafından alınacak. Kursa kayıt yaptıran her grup 8 veya 10 kişiden oluşacak. Pilates kursunda herhangi bir yaş sınırı bulunmazken, jimnastik kursunda 4 ile 8 yaş sınırı bulunuyor. Merkezlerde korona virüs tedbirleri hat safhada tutularak faaliyetler ve kurslar sağlıklı ortamda, kurallara uygun şekilde sürdürülecek.

"En büyük yatırımı eğitime yapacağız"

En büyük yatırımı eğitime yapacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak eğitime büyük bir önem veriyoruz. Bu dönemde en büyük yatırımı eğitime yapacağız. Art arda ilçemize kazandırmış olduğumuz Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimize hemşerilerimizin yoğun bir ilgisi var. İlerleyen süreçte merkezlerimizin ve kurslarımızın sayısını arttıracağız. Merkezlerimizde 17 Ağustos Pazartesi günü itibariyle pilates ve jimnastik kurslarını açıyoruz. Tüm kadın hemşerilerimi ve çocukları kurslarımıza bekliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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