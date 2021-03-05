Kadın cinayetlerine tepki gösterdiler
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Kadın cinayetlerine tepki gösterdiler

05.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:39
Kadın cinayetlerine tepki gösterdiler

Ordu'da, Türkiye'deki kadın cinayetlerine dikkat çekmek adına bir araya gelen kadınlar, basın açıklamasında bulundu.

Ordu'da, Türkiye'deki kadın cinayetlerine dikkat çekmek adına bir araya gelen kadınlar, basın açıklamasında bulundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar, Ceren Özdemir Meydanı'nda bir araya gelerek, basın açıklamasında bulundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, kadına yönelik şiddete ve cinayetlere tepki göstermek adına bir araya gelen kadınlar, öldürülen kadınların fotoğraflarını ellerinde tutarak, çeşitli sloganlar attı.

Kalabalık adına basın açıklaması yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi Ece Akgüre, 2010 yılından itibaren her ay kadın cinayeti verilerini açıkladıklarını ancak son yıllarda şüpheli kadın ölümlerini de verilerine eklediklerini belirtti. İlk defa bu ay kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü verilerini bu sefer meydanlarda açıklayacaklarını kaydeden Akgüre, "Şubat ayında, 28 günde 27 kadın öldürüldü. 12 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz 5 Mart'tan bu 5 Mart'a kadar, 303 kadın öldürüldü, 181 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bu rakamlara kimse alışmasın. Bu rakamları kimse normalleştirmesin. Her ay açıkladığımız bu veriler birer sayı değil, kadınların mücadele dolu yaşamı. Bizler artık kadın cinayeti verilerini açıklamak zorunda kalmak istemiyoruz. Bizler hiçbir kadının öldürülmediği günlerde buluşmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kadın cinayetlerine tepki gösterdiler
Kadın cinayetlerine tepki gösterdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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