Kadın cinayetlerine şarkılı tepki Kadın cinayetlerine şarkılı tepki Osmaniyeli düğün şarkıcısı Refik Uçar, kadın cinayetlerine, besteleyip söylediği şarkı ile tepki gösterdi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düğün şarkıcılığı yapan Refik Uçar, kadın cinayetlerine besteleyip söylediği şarkı ile tepki gösterdi.

Kadın cinayetlerine şarkılı tepki

Osmaniyeli düğün şarkıcısı Refik Uçar, kadın cinayetlerine, besteleyip söylediği şarkı ile tepki gösterdi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düğün şarkıcılığı yapan Refik Uçar, kadın cinayetlerine besteleyip söylediği şarkı ile tepki gösterdi.

Kadirli ilçesinde Ozan Tekçe olarak bilinen düğün şarkıcısı Refik Uçar, son olarak üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle sonuçlanan kadın cinayetlerine besteleyip söylediği şarkı ile tepki gösterdi.

"Kadın bize hayat veren, incitmeyin kadınları, öldürmeyin kadınları" şeklinde başlayan şarkı ise sosyal medyada beğeni topladı.

Şarkıyı kadın cinayetlerine tepki için bestelediğini söyleyen Refik Uçar, "Kadın annedir, melektir. Bundan sonra kadın cinayetleri olmasın. Kadınlar ölmesin, kadınlar bir çiçektir, lütfen çiçekleri soldurmayın. Bende şarkı söyleyerek kadın cinayetlerine tepkimi gösteriyorum" dedi.

Kaynak: İHA