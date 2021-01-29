KASTAMONU - Kadın cinayetlerine dikkati çekmek için cansız mankenleri zincirledi

Kastamonu'da mağaza sahibi kadın, hemcinslerine yönelik cinayetlere dikkati çekmek için alışveriş merkezinin girişinde cansız mankenlerin zincirlendiği bir vitrin oluşturdu.

Kentteki alışveriş merkezindeki mağazada bir kadın markasının temsilciliğini yapan Mualla Değirmenci, oluşturduğu vitrine kırmızı etiketler yapıştırdı.

Değirmenci, cansız mankenlerin zincirlendiği vitrine koyduğu daktiloya takılı kağıda ise her yıl öldürülen kadın sayısını yazdı.

Alışveriş merkezinin giriş kısmında yer alan vitrin, çok sayıda vatandaşın ilgisini çekti.

Mualla Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerine dikkati çekmek istediğini söyledi.

Mağazasında 5 kadının çalıştığını aktaran Değirmenci, "Mankenlerimizi zincirledik. Çünkü kadınlarımızın ellerinin kollarının bağlı olduğunu düşünüyoruz. Camımıza kan damlası yapmaya çalıştık. Çünkü evlerde böyle bir durumun olduğunu düşünüyorum. Daktiloda ise şu ana kadar yaşanmış kadın cinayetinin rakamları var. Eğer biraz dikkati çektiysek vazifemizi yapmışız demektir." dedi.

"Şiddetin sadece kanla değil sözle de olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullanan Değirmenci, şunları kaydetti:

"Aslında birçok kadının gün içinde şiddete uğradığını, bunun sadece dövülerek ve öldürülerek olmadığını düşünüyoruz. Biz bir vatandaş olarak taşın altına elimizi koyup vitrin yaptık. Herkesin görebileceği bir yerde dikkati çekmek istedik. Bunu devlet büyüklerimiz de yapıyor. Bakanlığımızın 'KADES' uygulaması var. Şiddete maruz kalan bütün kadınların kendilerini güvende hissetmeleri için uygulama var. Bunlara da dikkati çekmiş oluyoruz. Bu vitrini gören bir kişinin bile yaptığından pişman olması tek temennimiz. Umarım şiddete maruz kalanlar hayatlarına böyle devam etmez. Biz bu farkındalıkla umarım şiddeti gören kadınların bundan sonraki hayatlarında şiddet görmemelerini sağlarız. Şiddeti uygulayanların da vicdanlarının sesi olmaya çalışırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu