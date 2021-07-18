Kadın cinayetlerine dikkat çekmişti, cinayete kurban gitti
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Kadın cinayetlerine dikkat çekmişti, cinayete kurban gitti

Kadın cinayetlerine dikkat çekmişti, cinayete kurban gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ta sosyal medya paylaşımı ile kadın cinayetlerine dikkat çekerek korktuğunu belirten genç kadın, düğününe bir hafta kala nişanlısı tarafından vurularak öldürüldü.

Yozgat'ta sosyal medya paylaşımı ile kadın cinayetlerine dikkat çekerek korktuğunu belirten genç kadın, düğününe bir hafta kala nişanlısı tarafından vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl'de görevli Uzman Çavuş H.Y., geçtiğimiz gün Yozgat'ta izne geldi. H.Y., düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı Aysel Yaşar ile sabah şehir merkezinde buluştu. Çiftin aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında H.Y., beylik tabancasını çıkararak nişanlısını vurdu. Aysel Yaşar olay yerinde hayatını kaybederken, H.Y. olay yerinde silahı kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan H.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. H.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Aysel Yaşar'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Korktuğu başına geldi, bir hafta sonra düğünleri vardı

Aysel Yaşar, 7 ay önce sosyal medya hesabında, "Şiddette uğrayarak ölen kadınlar için dijital anıt" paylaşımında bulunarak, "Bir gün burada adımın yazılmasından korkuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Korktuğu başına gelen genç kadının H.Y. ile resmi nikahlarını yaptıkları, haftaya düğünleri olduğu öğrenildi. Çiftin 24 Temmuz'da düğün yapacakları öğrenildi. - YOZGAT

Kadın cinayetlerine dikkat çekmişti, cinayete kurban gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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