Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 'Al Yazma Anıtı'nda meclis toplantısı yapıldı
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Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 'Al Yazma Anıtı'nda meclis toplantısı yapıldı

ANTALYA Muratpaşa Belediyesi, kadın cinayetlerine dikkati çekmek ve toplumsal duyarlılık oluşturmak için, Belediye Meclis toplantısını, öldürülen 467 kadının adının bulunduğu 'Al Yazma Anıtı' yanında yaptı.

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 'Al Yazma Anıtı'nda meclis toplantısı yapıldı
05.08.2020 17:04 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:33

ANTALYA Muratpaşa Belediyesi, kadın cinayetlerine dikkati çekmek ve toplumsal duyarlılık oluşturmak için, Belediye Meclis toplantısını, öldürülen 467 kadının adının bulunduğu 'Al Yazma Anıtı' yanında yaptı.

Muratpaşa Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısını, artan kadın cinayetlerine dikkati çekmek ve toplumsal duyarlılık oluşturmak için Al Yazma Anıtı'nda gerçekleştirdi. Üzerinde töre ve namus cinayetlerinde öldürülen 467 kadının adının yazılı olduğu anıtın altında yapılan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ümit Uysal başkanlığında yapıldı. Meclis gündemi konularının dışında, kadın cinayetlerine dikkat çekildi.

'TÜM FİKİRLERİN SEFERBER OLMASI LAZIM'Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, son bir ay içerisinde 34 kadının cinayete kurban gittiğini anlattı. Toplumun bütün kesimlerini ve bütün kurumlarını seferberlik halinde kadına şiddet konusunu düşünmeye ve bir şeyler yapmaya davet eden Uysal, "Şiddeti yaşamımızdan dışlayalım. Bunu yapamayan, cinsiyetler arası ve kuşaklar arası dengeyi sağlayamayan milletlerin dünyayla rekabet etme şansı yoktur. Bir seviyeye gelme şansı yoktur. Çocuklarımızın kız mı, erkek mi olacağına ne biz ne de onlar karar veriyor. Biz bu tehdit altında toplumsal yaşamımızı sürdürmeye mahkum değiliz. Bütün toplum kesimlerinin, siyasi fikirlerin, kurumların seferber olması gerekir" diye konuştu.'BU GİDİŞE DUR DEMEMİZ LAZIM'Şiddeti teşvik edici her türlü tutumun dışında olunması gerektiğini anlatan Ümit Uysal, şöyle konuştu: "Şiddeti hoş gören, idare eden, toplumsal yaşamın bir parçası sayan, farklı alanlardaki şiddeti onaylayan bir yapı, asla Türk milletini temsil edemez, geleceğe taşıyamaz. İnsanlara güvenli bir sosyal yaşam sağlayamaz. Dünya ülkeleri arasında bir medeniyet ortalaması tesis ve organize edemez. Bütün kesimleri duyarlı olmaya davet ediyoruz. Al Yazma Anıtı 467 kadınımızın adını içeriyor. Her defasında bir başka kadınımız can vermesin diye dilekte bulunuyoruz, dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Ama günden güne onlarcası katlediliyor. Bu gidişe bir dur dememiz lazım."'ARTIK YETER'Muratpaşa Belediyesi CHP Meclis Sözcüsü Canan Keleş, belediye meclisinin ilk kez belediye binası dışında toplandığını belirtti. Keleş, "Burada toplandık çünkü öfkeliyiz, artık 'yeter' diyoruz. Raporlara göre temmuz ayı içindeki erkek şiddetiyle katledilen kadın sayısı 36, 11 kadının ölümü ise şüpheli. 1 ay içerisinde 47 kadın katledildi. En son Konuksever Mahallesi'nde Hatice Şimşek, erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldü" dedi.

Grup konuşmalarının ardından meclis gündemindeki maddeler meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Fotoğraf çekiminin ardından Muratpaşa Belediyesi Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdi.


Kaynak: DHA

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