Kadın cinayetleri yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azaldı
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Kadın cinayetleri yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azaldı

İçişleri Bakanlığı, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarına karşı alınan tedbirler sonucunda, bu yılın beş aylık döneminde kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 düştüğünü bildirdi.

Kadın cinayetleri yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azaldı
01.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:45

İçişleri Bakanlığı, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarına karşı alınan tedbirler sonucunda, bu yılın beş aylık döneminde kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 düştüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını döneminde bütün dünyada aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının arttığı ancak Türkiye'de benzer bir tablonun yaşanmadığı kaydedildi.

Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının engellenmesine yönelik alınan tedbirler, bilgilendirme faaliyetleri ve eğitimlerin sonuç verdiği belirtilen açıklamada, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, meydana gelen olaylar incelendiğinde, geçen yılın ilk 5 aylık döneminde 140, 2020'nin aynı döneminde 91 kadının hayatını kaybettiği aktarıldı.

1 Ocak-10 Mart 2020 döneminde 45 bin 798 kadına, 11 Mart-20 Mayıs döneminde ise 42 bin 693 "kadına şiddet" olayı gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, 1 Ocak-10 Mart tarihlerinde 48 kadının hayatını kaybettiği, 11 Mart- 20 Mayıs tarihlerinde ise 33 kadın yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması için, kolluk kuvvetlerince, gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı verilebildiği anlatılan açıklamada, "Bu kapsamda 2019'un 5 ayında şiddet uygulayanlara yönelik 161 bin 30 önleyici tedbir kararı verilirken, bu yılın aynı döneminde bu karar yüzde 59 artarak 256 bin 460 oldu. Yine şiddet mağdurlarına yönelik 2019 yılının 5 ayında 19 bin 562 koruyucu tedbir kararı verilirken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 70'lik artışla 33 bin 351 tedbir kararı verildi." bilgisi verildi.

Açıklamada, 2019 Kasım ile 2020 Mayıs'ı kapsayan dönemde polis merkezi amirliklerinde ve jandarma karakollarında görev yapan 111 bin 773 kolluk personeline "aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" eğitimi verildiği aktarıldı.

Eğitimlerin, yeni tip koronavirüs sebebiyle uzaktan erişim yöntemiyle sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, bu yıl sonuna kadar 150 bin kolluk personelinin daha eğitim alacağı bildirildi.

İllerde hizmet veren "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri"nin ilçe düzeyinde de yaygınlaştırıldığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda büro amirliği sayısının 81'den 1005'e çıkartıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 24 Mart 2018'de hizmete giren "Kadın Acil Destek" (KADES) uygulamasının 453 bin 12 kişi tarafından indirildiğine, 30 bin 601 kadının, acil durumlarda bu uygulamayı kullanarak ihbarda bulunduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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