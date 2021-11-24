KADIN CİNAYETİNDEN MÜEBBET ALDI, NEDEN İNDİRİM YAPILMADI DİYE SORDU - Haberler
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KADIN CİNAYETİNDEN MÜEBBET ALDI, NEDEN İNDİRİM YAPILMADI DİYE SORDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mahkeme Başkanı Bilerek ve isteyerek öldürdüğün için indirim uygulamadıkÖzden ATİK İSTANBUL, (DHA) - FATİH'te Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı olduğunu iddia ettiği Samira Lkhadır'ı öldürdükten sonra telefonundan video çekerek arkadaşına gönderen Majed Saeb Alshaıkh, 'Kasten öldürme'...

FATİH, İSTANBUL (DHA) - Mahkeme Başkanı Bilerek ve isteyerek öldürdüğün için indirim uygulamadık

Özden ATİK İSTANBUL, ( Dha ) - FATİH'te Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı olduğunu iddia ettiği Samira Lkhadır'ı öldürdükten sonra telefonundan video çekerek arkadaşına gönderen Majed Saeb Alshaıkh, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Neden indirim yapılmadı diye soran sanığa, mahkeme başkanı Bilerek ve isteyerek öldürdüğün için indirim uygulamadık diye cevap verdi.

İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh ile avukatı ve maktul Samira Lkhadır'ın ailesinin avukatı hazır bulundu. Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh tercümanı aracılığıyla beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Majed Saeb Alshaıkh'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa herhangi bir indirim de uygulamadı.

İNDİRİMİ SORDU

Cezayı öğrenen sanık, Neden indirim yapılmadı diye sordu. Mahkeme Başkanı da Bilerek ve isteyerek öldürdüğün için indirim uygulamadık diye cevap verdi.

İDDİANAME

İddianameye göre, olay Fatih Haseki Sultan Mahallesi, Kızılelma Caddesi üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi. İddianamede, sanık Majed Saeb Alshaıkh'ın kendisini aldattığını düşünerek maktüleyi birçok kere bıçakladığı, maktülenin vücudunda 15 bıçak yarası bulunduğu, 4'ünün öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. Sanığın maktüleyi öldürdükten sonra çektiği videoyu arkadaşına whatsapp'tan gönderdiği, sanığın savcıya verdiği ifadesinde de Bir anda sinirlenerek nişanlısını öldürdüğünü söylediğini ifade ettiği de iddianamede yer aldı. Sanık Majed Saeb Alshaıkh'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

KADIN CİNAYETİNDEN MÜEBBET ALDI, NEDEN İNDİRİM YAPILMADI DİYE SORDU

KADIN CİNAYETİNDEN MÜEBBET ALDI, NEDEN İNDİRİM YAPILMADI DİYE SORDU

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