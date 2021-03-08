Kadın cinayeti işlenmeyen Tokat'ta, erkeklere teşekkür karanfili

TÜRKİYE'de, 2020 yılında kadın cinayeti işlenmeyen 12 ilden Tokat'ta Türk Kızılay Kadın Kolları Gönüllüleri, erkeklere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, karanfil dağıttı.

Türkiye'de 2020 yılında 300 kadın öldürülürken, 171 kadın ise şüpheli olarak ölü bulundu. Geçen yıl Türkiye'de Kırklareli, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Bolu, Kırıkkale, Karaman, Bitlis, Yozgat ve Hakkari'de kadın cinayeti işlenmedi. Bu 12 ilden Tokat'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Kızılay Kadın Gönüllüleri, erkeklere teşekkür etmek için karanfil dağıttı.

Kızılay gönüllüsü üniversite öğrencisi Büşra Ovalı, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 2019 ve 2020 yıllarında Tokat'ta kadın cinayeti işlenmediği için bugün erkeklerimize karanfil veriyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Türkiye'de de inşallah kadın cinayeti işlenmeyecek. Şu ana kadar erkeklerden olumlu mesajlar aldık. Teşekkür ediyorlar, mutlu oldular. Onları böyle görmek bizi de mutlu ediyor" dedi.

Karanfil için Kızılay gönüllülerine teşekkür eden Dursun Tekel, "Kadın cinayetlerinin Tokat'ta işlenmemesi çok güzel bir şey. İnşallah bütün şehirlerimizde kadın cinayetleri olmaz. Çiçek nedeniyle çok mutlu oldum, teşekkür ederim" diye konuştu.

Halil Gülenç ise "Etkinlik güzel. İlimizin kadınlarımıza ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Her zaman da değer vermemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı