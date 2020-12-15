Kadın cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor
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Kadın cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

15.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:23

Mersin'de 17 Aralık'ta başlayacak 33. Artistik Cimnastik Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek kadın sporcular hazırlıklarını sürdürüyor.

Mersin'de 17 Aralık'ta başlayacak 33. Artistik Cimnastik Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek kadın sporcular hazırlıklarını sürdürüyor.

Ay-yıldızlı ekip, şampiyona hazırlıkları kapsamında Mersin Cimnastik Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor.

Milli sporcular Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Bilge Tarhan, Cemre Kendirci ve Ece Yağmur Yavuz antrenörler eşliğinde hazırlanıyor.

Milli takım antrenörü Özgür Gümüşlü, gazetecilere, Bolu kampından sonra Mersin'e gelerek antrenmanlara başladıklarını söyledi.

Şampiyonada istedikleri sonucu almak istediklerini dile getiren Gümüşlü, "Buraya hedefsiz gelmedik. İlk önce final hedefliyoruz. Sonra madalya almak istiyoruz. Hedefimiz ilk 3. Biz iyi yarışıp, güzel sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

Milli sporcu Dilara Yurtdaş ise güzel bir hazırlık sürecinden geçtiklerini belirterek,"Ülkemizde bu şampiyonanın yapılmasından gurur duyuyoruz. Takım olarak final istiyoruz. Şansımız var. Bunun için savaşacağız." dedi.

Kadın cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor
Kadın cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor
Kadın cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor
Kadın cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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