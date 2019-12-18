Kadın çığlık sesi polisi harekete geçirdi
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Kadın çığlık sesi polisi harekete geçirdi

Adıyaman'da, boş bir arazi içerisinde kadın çığlık sesleri geldiği ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi.

18.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:06
Kadın çığlık sesi polisi harekete geçirdi

'da, boş bir arazi içerisinde kadın çığlık sesleri geldiği ihbarı, ekiplerini harekete geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Türkiye Petrolleri yanında boş bir arazi içerisinde kadın çığlık sesleri geldiği ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen bölgede incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin boş arazi içerisinde ve çevresinde yaptığı incelemelerin ardından kimseye ulaşılamadı. Polis ekipleri yapılan çalışmaların ardından konunun asılsız ihbar olduğunu anlaması üzerine olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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