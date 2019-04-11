Kadın Çiftçilere "Süt Hijyeni ve Buzağı Bakımı" Eğitimi

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik "Süt Hijyeni-Buzağı Bakım ve Beslenmesi" başlıklı eğitim verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi, Gıda ve Yem Şubesi'nde görevli konu uzmanı personel tarafından ortak yürütülen bir çalışma çerçevesinde, kadın çiftçilere "Süt Hijyeni- Buzağı Bakım ve Beslenmesi" konusunda eğitimler düzenlendi.

Şubat, Mart, Nisan ayı boyunca ve toplamda 17 ilçede gerçekleştirilen eğitimlerden 19 Mayıs ilçesinde gerçekleşen eğitim toplantısına katılan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, kadın çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Eğitimler boyunca; İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi'nde görev yapan konu uzmanı Ziraat Mühendisi Sakine Şişman ve Veteriner Hekim Turan Kılıç tarafından verilen "Süt Hijyeni Eğitimi" ile insanlar için temel bir gıda maddesi ve üreticiler için önemli bir ekonomik değer olan sütün; temel hijyen kurallarına uygun olarak üretilmesi, hem insan sağlığına katkısını hem de ekonomik değerini arttıracak uygulamalar anlatıldı.

İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi'nde görev yapan konu uzmanı Veteriner Hekimler Sinem Anıl ve Ersel Reha Eren ile Ziraat Mühendisi Nazlı Sayar Yapar tarafından verilen "Buzağı Bakım ve Beslemesi" eğitimi ile buzağı ölümlerine dikkat çekildi ve bunun önlenmesi için neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Buzağıların, hastalıklara karşı savunmasız olarak dünyaya geldiği ve özel bakıma ihtiyaç duyduğunun anlatıldığı eğitimde; buzağı ölümlerinin en başta gelen sebebininse yetiştiricinin veteriner hizmetlerinden istenilen düzeyde yararlanamaması olduğu anlatılarak doğum öncesi ve doğum sonrası koruyucu hekimlik hizmetlerinin önemi vurgulandı. Buzağıların bağışıklık sistemlerinin yeterli düzeyde gelişmediği için hastalıklara karşı direncinin de zayıf olduğu, yanı sıra buzağıların tedaviye cevap vermesi ve hastalığa karşı direncinin de yetersiz olduğu ve bu nedenle öncelikli hedefin buzağıyı hastalıktan korumak olması gerektiği vurgulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA