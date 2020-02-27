27.02.2020 10:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:03

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çarşamba ilçesindeki kadın çiftçilere "Sağlıklı Üret, Güvenle Tüket" eğitimi verildi.



Çarşamba'da zirai mücadele ilaçlarının kullanımı, ilaç kalıntısı ile bu alandaki tarımsal desteklerin konu edildiği kadın çiftçi eğitimleri gerçekleştiriliyor. "Çocuklarınız İçin, Sağlığınız İçin Reçete Yazdırın" ve "Sağlıklı Üret, Güvenle Tüket" sloganlarıyla verilen söz konusu eğitimlerde bugüne kadar 12 mahallede toplam 156 kadın çiftçiye ulaşıldı.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bildiğimiz gibi Çarşamba Ovası'nda geniş bir tarımsal ürün yelpazesi bulunmakta. Fındık başta olmak üzere kivi, tarla tarımında buğday ve silajlık mısır ile örtü altı ve açıkta sebze yetiştiriciliği bu üretimin başında gelmektedir. Üretimde karşılaşılan hastalık ve zararlılara karşı kullanılan ilaçların kullanım şekilleri ve satın almadan önce mutlaka reçete yazdırılarak reçetede belirtilen tavsiyeler doğrultusunda kullanılması gibi önemle üzerinde durulması gereken konularda bakanlığımız politikaları doğrultusunda üreticilerimizi bilgilendirme gereği duyduk. Bu kapsamda, şu ana kadar 12 mahallemizdeki 156 kadın çiftçimize ulaşmış bulunmakla birlikte, 140 mahalleden oluşan ilçemizdeki tüm mahallelerde 'Sağlıklı Üret Güvenle Tüket' sloganı ile eğitimimizin tamamlanması planlanmaktadır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA