KADIN ÇİFTÇİLERE 16 BİN 500 TAVUK DAĞITILDI

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın çiftçilere 16 bin 500 tavuk dağıtıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın çiftçilere 16 bin 500 tavuk dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İlçesinde 600 kadına 9 bin, Nurdağı İlçesinde 500 kadın çiftçiye 7 bin 500 olmak üzere toplam 16 bin 500 adet yumurta tavuğu dağıttı. Yumurtlama oranı yüksek ve hastalıklara karşı dirençli olan tavuklarla üretimin arttırılması ve kadınların desteklenmesi amaçlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı