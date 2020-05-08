Kadın çiftçilerden eczacılara organik ürün desteği
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Kadın çiftçilerden eczacılara organik ürün desteği

Kadın çiftçilerden eczacılara organik ürün desteği
08.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:57

Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) üyeleri, ürettikleri ürünleri korona virüsle mücadelede etkin görev alan eczacılara hediye etti.

Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) üyeleri, ürettikleri ürünleri korona virüsle mücadelede etkin görev alan eczacılara hediye etti.

Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) Başkan Yardımcısı ve Organik Sebze Üreticisi Şükran Baştan; sağlıklı beslenmenin önemine değinerek; "Bizim burada olma sebebimiz sağlıklı gıda üretiyoruz. Hem vatandaşlarımızın hem geleceğimizin sağlığı için elimizden geldiğince sağlıklı gıda üretiyoruz. Bu pandemi günlerinde sağlığımız için çalışan eczacıların da sağlığına bir nebze olsun katkı sağlamak için onlara ürettiğimiz gıdalardan hediye etmeye geldik" dedi. Merkezin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Baştan; "Kooperatif olarak şu anda İSO 22000 belgesi almaya çalışıyoruz. Pandemi günlerinde olduğumuz için belge almamız biraz gecikti. Üretim izni olan, gıda mühendisi çalıştıran bir kooperatifiz. Tamamen sağlık için sağlıkçılarla birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Gelecek günlerde açılacak olan pazarımızda Kayseri'nin sağlığında bir nebze olsun faydamızın olması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eczacı Beyza Köseoğlu ise kadın çiftçilere destekleri için teşekkürlerini ileterek; "Bugün güzel bir amaç için buradayız. Sağ olsun KAÇEM'de görevli çiftçi kadınlar bizleri düşünmüşler, hediye getirdiler. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu anladığımız bu günlerde verdikleri hediye bizim için çok önemli. Hepimiz organik gıda konusunda daha hassas olmalıyız. Onların da bu üretimi için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Dr. Ecz. Ömer Faruk Çöl de kadın çiftçilerin yerel ve ulusal anlamda desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak; "Kadın çiftçilerimiz Kayseri'de organik sebze üretimi yapan ve bununla ilgili ürünler üreten bir kooperatifimiz. KAÇEK, kadınlarımız tarafından kurulmuş bir kooperatif. Bu kooperatifimizin değerli yöneticileri sağlık çalışanlarımızdan ön cephede virüsle mücadele eden eczacılarımıza bir jest yaparak kendi ürettikleri ürünleri hediye etmek istediler. Biz de mutlulukla kabul ettik. Biz de kendilerine dezenfektandan yıpranmış olan ellerine 'ellerine sağlık' diyerek nemlendirici krem hediye ettik. Toplumdaki bu birlik ve bütünlük bizleri mutlu ediyor. Stratejik olarak öneme haiz olan gıda maddeleri de çiftçilerimiz tarafından organik bir şekilde üretilmesi sağlığımız ve Kayserimiz açısından bizleri çok mutlu etti. Kadın çiftçilerimizin hem yerel hem ulusal yöneticilerimiz tarafından desteklenip bu değerin ciddi yerlere gelmesini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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