Kadın çiftçiler kurdukları dernekle üretime katkı sağlıyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kadın çiftçiler kurdukları dernekle üretime katkı sağlıyor - Haber
Vakfıkebir, Gaziantep, Trabzon, Güncel

Kadın çiftçiler kurdukları dernekle üretime katkı sağlıyor

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan kadın çiftçiler, kurdukları dernekte yaptıkları ürünlerle hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de ekonomik gelir elde ediyor.

12.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:52
Kadın çiftçiler kurdukları dernekle üretime katkı sağlıyor

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan kadın çiftçiler, kurdukları dernekte yaptıkları ürünlerle hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de ekonomik gelir elde ediyor.


Kadınların girişimleriyle 4 yıl önce kurulan Vakfıkebir Kadınları Güçlendirme ve Dayanışma Derneği, Vakfıkebir Muhtarlar Derneği iş birliğiyle yaptığı projelerle İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden aldığı destekle atölye kurarak ilçede ve Tarihi Alacahan'da satış ofisleri açtı.


Vakfıkebir Kadınları Güçlendirme ve Dayanışma Derneği üyeleri, Vakfıkebir Muhtarlar Derneğince yürütülen "Kadın Çiftçilerin Yöresel Tatlarla Kültürel Buluşması ve Yöresel Ürünlerde Kadının Emeği" projeleri kapsamında ev ekonomisi, bitkisel ve hayvansal üretim, girişimcilik, hijyen, kooperatifçilik, ekonomi ve pazarlama konularında eğitim aldı.


Dernek üyesi 30 kadın çiftçi, Vakfıkebir Muhtarlar Derneğince hazırlanan "Kadın Çiftçilerin Yöresel Tatlarla Kültürel Buluşması Projesi" kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Vakfıkebir Kaymakamlığı, ilçe belediyesi, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve ilçe Ziraat Odası Başkanlığının destekleriyle Gaziantep'e gidecek.


Projenin ortaklarından Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların, tarımsal üretim ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanması açısından toplumda en önemli rolü üstlendiklerini söyledi.

Yakuta, toplumun nüfusunun yarısını kadınların oluşturduğuna işaret ederek "Kadınlarımızın iş hayatına katılmaları için kişisel, ekonomik ve kültürel gelişmeleri amaçlamaktayız. Muhtarlar Derneğinin yaptığı, Vakfıkebir Kadınları Güçlendirme ve Dayanışma Derneğinin birlikte yürüttüğü projeler sonucunda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenmektedir." dedi.


İlçede Muhtarlar Derneğince 2014 yılında "Kadınlar Üretiyor Vakfıkebir Kazanıyor Projesi" kapsamında çiftçilik yapan kadınların destek verdiğini anlatan Yakuta, şunları kaydetti:


"Bu çalışmanın sonucunda kadınlar tek çatı altında toplanarak dernek kurdu. Kadınlara projeler kapsamında çeşitli eğitimler verilerek iş hayatına katılmaları sağlandı. Projenin sonuçları da çok güzel oldu. Kadınların üretim yapabilecekleri bir atölye oluşturularak satış ofisleri kuruldu. Tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir proje oldu. Destek veren proje ortaklarına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Gaziantep'e gidecek olan kadın çiftçilerimizin kültürler buluşması kapsamında kendilerini daha geliştireceklerine inanıyorum."

Kadınlar dernek çatısı altında bir araya geldi

Vakfıkebir Kadınları Güçlendirme ve Dayanışma Dernek Başkanı Asuman Tahmaz Cis de ilçede dernek çatısı altında 30 kadının üretimsel ve ekonomik anlamda destek gördüğünü ifade etti.

Cis, 2014 yılında Vakfıkebir Muhtarlar Derneğince başlatılan projeler kapsamında kadınların çeşitli eğitimler aldıklarını belirterek, "Projede yer alan kadınlarla birlikte 2017 yılında dernek kurmaya karar verdik. Birçok arkadaşımız çeşitli eğitimler sonucunda çok güzel ürünler elde etti. Bu yönde kadınlarımıza sosyal, kültürel ve ekonomik yönden destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kadınların sebze meyve kurutma, reçel, pekmez, sirke, tarhana, hamur işleri, kahvaltılık çeşitleri gibi doğal ürünler hazırladıklarını anlatan Cis, şöyle devam etti:


"Kadınlarımız, bahçelerinde yetişen doğal ürünleri toplayarak, atölyemizde çeşitli işlemlerden geçirip satışa sunuyorlar. Amacımız yöresel ürünleri değerlendirip, vatandaşların doğal ürün tüketmesini sağlayarak gelir elde etmek. Sipariş üzerine de satış yapıyoruz."

Cis, "Kadın Çiftçilerin Yöresel Tatlarla Kültürel Buluşması Projesi" kapsamında Gaziantep'e gidip iki şehrin unutulmaya yüz tutan tohumlarla yapılan yemek ve gıda ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması için kadınların yemek kültürlerini öğreneceklerini söyledi.

Bahçesinde çürüyen meyveleri atölyeye getirerek değerlendirdiğini anlatan dernek üyesi Ayşe Köse de köyde inekleri olduğunu belirterek "Aldığım eğitimler sonucunda yoğurt, tereyağı ve peynir yaptım. Eskiden bahçede çürüyen meyveleri ineklere yediriyordum. Şimdi onları burada değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı Haber
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi Haber
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Koronavirüsün vurduğu İran, IMF'nin kapısını çaldı Haber
Koronavirüsün vurduğu İran, IMF'nin kapısını çaldı
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı
Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Oyuncu Can Nergis, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Can Nergis, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ali Babacan James Jeffrey Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Müslüm Gürses Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Fatih Terim Ersun Yanal Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Wuhan Futbol Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Kadın çiftçiler kurdukları dernekle üretime katkı sağlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 12:47:41. #1.14#