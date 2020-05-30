Kadın çiftçiler günde 1000 maske üretiyor Batman'ın Gercüş ilçesinde kadın çiftçiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek için günde 1000 maske üretiyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kadın çiftçiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek için günde 1000 maske üretiyor.

Gercüş Belediyesi ve Ziraat Odası iş birliğiyle halk kütüphanesinde oluşturulan atölyede kadın çiftçiler gönüllülük esasıyla hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kovid-19 ile mücadele sürerken, en önemli tedbirlerden olan maske ihtiyacının karşılanması için tarladaki çalışmalarından arta kalan zamanlarında atölyeye gelen kadın çiftçiler günde 1000 maske hazırlıyor.

Kadınların el emeği ile hazırladığı maskeler Gercüş Devlet Hastanesi'nde dezenfekte edildikten sonra polis, jandarma ve Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına dağıtılıyor.

Önce tarlada sonra atölyede çalışıyorlar

Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gercüş Belediyesi katkılarıyla koronavirüs ile mücadeleye katkı sunmak istediklerini söyledi.

"Kadınlar sabah tarlada çalıştıktan sonra atölyeye gelerek gönüllü olarak maske üretiyor." diyen Öner, çalışmaya katkı sunan tüm kadınlara teşekkür etti.

"Bakanımızın dediği gibi, 'Sorun küresel ama mücadele ulusal'" ifadesini kullanan Öner, bu mücadeleye destek vermeye çalıştıklarını aktardı.

Öner, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın'a da kendilerine sunduğu destek için teşekkür ederek, "İnşallah daha güzel günler için elimizden gelen katkıyı yapacağız." dedi.

Kadın çiftçilerden Fehime Aslan da koronavirüs ile mücadeleye ürettikleri maskelerle katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA