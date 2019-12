Kadın Çiftçiler de Akademili olacak

19.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:59

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fulya Sarvan tarafından hazırlanan "Kadın Çiftçi Akademisi Projesi"nin imza töreni düzenlendi.



ATSO sahipliğinde düzenlenen imza törenine ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı, TOBB Antalya Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, Döşemealtı Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Özdemir, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel katıldı. Kadın girişimciliğine Oda olarak her zaman büyük önem verdiklerini ifade eden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Kadın Girişimciler Kurulunun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ve ATSO Yönetim Kurulu olarak verdikleri desteği dile getirdi. Antalya'da kadın girişimciliğinin gelişmesi için yapılacak her çalışmanın sonuna kadar arkasında duracaklarını da belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bugün de TOBB Antalya KGK İcra Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Fulya Sarvan'ın üzerinde çalıştığı projenin hayata geçmesi için imzalarımızı atıyoruz. Bu proje ile kırsal kesimde yaşayan ve üreten kadınlarımızı desteklemek üzere çiftçilik yapan kadınlarımıza yönelik olarak 'Kadın Çiftçi Akademisi Projesi'nin imzalarını atıyoruz. Projenin bir an önce hayata geçmesi üzerine çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.



"19 ilçenin tamamında uygulanmasını istiyoruz"



Antalya'da tarımsal üretime dahil olan kadın çiftçilere dayalı zihinsel ve pratik dönüşümü sağlamak üzere hayata geçecek projenin ilk olarak Döşemealtı'nda başlatılmasına karar verildiğini söyleyen Çetin, "Bu projenin ilerleyen dönemlerde Antalya'nın 19 ilçesinin tamamında uygulanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Proje kapsamında çiftçilik yapan kadınlara Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlileri tarafından iyi tarım uygulamaları, tarımsal işletmecilik, çiftçi örgütlenmeleri, kadın sağlığı ve kadın hakları, temel bilgisayar becerileri gibi eğitimlerin verileceğini belirten Çetin, "Bu eğitimlerden sertifika alacak kadın çiftçilerimiz daha sonra Döşemealtı Belediyesi'nin kadın kooperatifine ya da sertifikalı kadın çiftçilere tahsis edeceği satış yeri ve pazar yerlerinde ürünlerini pazarlama olanağı bulacaklar. Bu da kırsal bölgelerde üreten kadınlarımızın ürünlerini pazarlaması için çok önemli bir fırsat olacaktır" dedi.



Çetin'in ardından konuşan Döşemealtı Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Özdemir, ilçe olarak kadın girişimciliğine verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antalya Kadın Girişimciler İcra Kurulu ile daha önce de ortak projeler geliştirdiklerini dile getiren Özdemir, kadın girişimciliğini ön plana çıkarmak için üzerilerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını belirtti. Daha sonra konuşan TOBB Antalya Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel de projenin kadın girişimciliği için önemine değinerek projeye emeği geçenlere teşekkür ettiler. - ANTALYA

