Kadın Çiftçi' Projesi Kapanış Çalıştayı Gerçekleştirildi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa oluşturulan, "Kadınların girişimcilik ve örgütlenme kapasitelerinin arttırılması" projesinin kapanış çalıştayı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında ilk olarak 2018 yılında Muğla genelinde kadın çiftçilerin sosyo-ekonomik durumları ile eğitim ve proje taleplerinin tespiti amacıyla 354 kadın çiftçi ile anket çalışması yapıldı. Anketlerin değerlendirilmesi sonucunda kırsalda kadın üreticilerin tarımsal potansiyellerini iyileştirmek amacıyla çalıştay yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa Kırsal Kadın Girişimcilik ve Örgütlenme Çalıştayı düzenlendi.

İkinci aşama olan kapanış çalıştayına ise, Muğla Valisi Esengül Civelek, Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, İl ve İlçe Müdürlüklerinden konusunda uzman teknik personeller ve kadın çiftçiler katıldı.

Programda Yaraş Tiyatro ekibinin Türk Kadının Geçmişten Günümüze gelen azmini, çalışkanlığını ve vatan sevgisini ortaya koyan çalışması sahnelendi ve 'Üreten Kadın, Büyüyen Anadolu' sloganı ile kadınların toplumun en önemli parçası olduğu vurgusu yapıldı. Ardından kapanış çalıştayı film gösterisi sunumları ile devam etti. Çalıştay, tüm kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde kırsaldaki kadına destek vermesinin birçok soruna çözüm getireceği tespiti ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA