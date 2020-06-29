Kadın çiftçi boyundan büyük yılan yakaladı
Bursa'nın İznik ilçesinde bir kadın çiftçi tarlasında boyundan büyük yılan yakaladı.
29.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:36
Bursa'nın İznik ilçesinde bir kadın çiftçi tarlasında boyundan büyük yılan yakaladı.
İznik'e bağlı Yörükler Mahallesindeki tarlasında ekim yapan Esra Pirantepe, kendisine hızla yaklaşmakta olan 2 metrelik dev yılanı fark etti.
Önce kaçan daha sonra yılanı eliyle yalayarak poz veren kadın çiftçi, yılanı tekrar doğaya saldı - BURSA
Kaynak: İHA