Kadın çiftçi boyundan büyük yılan yakaladı Bursa'nın İznik ilçesinde bir kadın çiftçi tarlasında boyundan büyük yılan yakaladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kadın çiftçi tarlasında boyundan büyük yılan yakaladı.

İznik'e bağlı Yörükler Mahallesindeki tarlasında ekim yapan Esra Pirantepe, kendisine hızla yaklaşmakta olan 2 metrelik dev yılanı fark etti.

Önce kaçan daha sonra yılanı eliyle yalayarak poz veren kadın çiftçi, yılanı tekrar doğaya saldı - BURSA

Kaynak: İHA