Kadın Çiftçi Akademisi'nde ilk ders

27.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:40

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından kadın çiftçilerin eğitim almasını sağlamak için hazırlanan 'Kadın Çiftçi Akademisi Projesinde' ilk eğitim, Döşemealtı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi.



Tarımsal üretime dahil olan kadın çiftçilere dayalı zihinsel ve pratik dönüşümü sağlamak üzere hayata geçen 'Kadın Çiftçi Akademisi Projesinde' ilk ders gerçekleştirildi. Döşemealtı Belediyesi Meclis Salonu'ndaki ilk derse Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fulya Sarvan, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Ayla Yüksel, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü İbrahim Irmak ve Mehmet Şen, Antalya Kadın Girişimci Kooperatifi Başkanı Kezban Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Engin Murat Özdemir, Akdeniz Üniversitesi akademisyenleri ile çok sayıda kadın çiftçi katıldı.



TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, akademi çalışmalarının 1 yıl önce başladığına dikkat çekerek, eğitim sonunda kadın çiftçilere Döşemealtı Belediyesi tarafından satış alanı oluşturulacağını söyledi.



"Örnek proje"



Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, projeye inandıklarını ifade ederek, "Örnek bir proje. Bu çatı altında ciddi bir kadro ile çalışıyoruz. Bölgede yaşayan özellikle ev hanımlarının üretime dahil olması, üretime ve ev ekonomisine katkı sağlayacak bir pozisyona getirmeyi hedefliyoruz. Bölgede yaşayan kadınlarımızın iş hayatına entegrasyonu çok önemli. Bu noktada yapılan çalışmaların sonuçlarını görmek mutluluk verici" dedi.



Başkan Genç, eğitim sonunda kadınlara Antalya- Burdur Karayolu üzeri, Düzlerçamı Mesire Alanı ve Çığlık'ta satış alanları oluşturulacağını söyledi.



Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fulya Sarvan, katılımcı kadın çiftçilere projenin detaylarını anlattı. Sarvan 75 saatlik haftada 2 gün 3'er saat şeklinde gerçekleştirilecek eğitim sonunda kadınlara sertifika verileceğini söyledi.



İlk dersi Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş verdi. Özçatalbaş "İyi Tarım Uygulamalarına Giriş" konusunu anlatırken Prof Dr. Şule Orman ise, "Toprak verimliliği ve bitki besleme" konusunda kadın çiftçileri aydınlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA