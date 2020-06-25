Kadın cezaevinde yangın tatbikatı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın tatbikatı yapıldı.
25.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:22
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın tatbikatı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin 2 araç, 6 personel ile katıldığı yangın tatbikatında cezaevi personeline uygulamalı eğitim verildi. Tatbikat çerçevesinde gelen ihbar ile şehir merkezinden cezaevine 3 dakikada varan itfaiye personeli yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri daha sonra cezaevi personeline eğitim verdi. - BURSA
Kaynak: İHA