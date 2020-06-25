Kadın cezaevinde yangın tatbikatı Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın tatbikatı yapıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın tatbikatı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin 2 araç, 6 personel ile katıldığı yangın tatbikatında cezaevi personeline uygulamalı eğitim verildi. Tatbikat çerçevesinde gelen ihbar ile şehir merkezinden cezaevine 3 dakikada varan itfaiye personeli yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri daha sonra cezaevi personeline eğitim verdi. - BURSA

Kaynak: İHA