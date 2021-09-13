Kadın çantasına gizlenmiş 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda kadın çantasına gizlenmiş halde 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik ekipler operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucu 4 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda kadın çantası içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ile evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 5 bin kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. - DENİZLİ