TREDAŞ kadın çalışanlarına "Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle bugün izin verdi - Haberler

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TREDAŞ kadın çalışanlarına "Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle bugün izin verdi

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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TREDAŞ kadın çalışanlarına

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) çalışan kadın personellerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir gün izin verdi.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) çalışan kadın personellerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir gün izin verdi.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, hayatın her anında ve her alanında baş tacı olan kadınların, iş stresinden uzaklaşmasını ve günü sadece kendilerine ayırmalarını sağlamak için örnek bir uygulamaya imza atıldığı belirtildi.

TREDAŞ, çalışan 96 kadın personelinin izinlerini tercih ettikleri güne göre 7 veya 8 Mart tarihlerinde kullanmalarını sağladı.

TREDAŞ bünyesinde Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde çalışan kadınların bu haktan yararlandığı kaydedildi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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