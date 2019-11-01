Kadın, boynunda piton yılanıyla evde ölü olarak bulundu
ABD'nin Indiana eyaletinde bir kadın boynuna piton yılanı sarılmış halde ölü olarak bulundu. Kadının ölü bulunduğu evde 140'ı aşkın yılan bulunuyordu.
ABD'nin Indiana eyaletinde bir kadın boynuna piton yılanı sarılmış halde evde ölü olarak bulundu. Kadının ölü bulunduğu evde 140'ı aşkın yılan bulunuyordu.
Indiana eyaletinin Oxford kentine bağlı Benton County bölgesinde Laura Burst adındaki bir kadının aramalara cevap vermemesi üzerine polise ihbar edildi. Euronews.com'da Görüntüle