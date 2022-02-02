Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda kadın boksörler ringde fırtına gibi esiyor.

Kozan Kaymakamlığı ve Kozan Belediyesi ev sahipliğinde Kozan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada yüzlerce boksör ilk elemeler için ringe çıkarken kadın boksörlerin performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kırıkkale takımının antrenörü Serdar Bozer, kadın sporcuların başarısının göz kamaştırıcı olduğunu ifade ederek, "Gerçekten burada bayanlarımız Avrupa birincisi olmuş bayanlarımız var. Bu yıl gençlik olimpiyatlarında temsil edecek yeteneklerimiz var. Performansları ilerde daha iyi görürsünüz şuan eleme maçları oynanıyor. Ülkemizi temsil edecek çok sporcumuz var. Bu turnuvadan sonra milli takım kampı başlayacak" dedi.

Avrupa ikincisi Fenerbahçeli Boksör Kevser Tütüncü, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirterek, "2021 yılında Avrupa 2.si oldum. Hedefim ilk önce Türkiye şampiyonluğu ardından Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Bir çok başarılı kadın boksörümüz var. Bizlerde onların izinde şampiyon olmak için ringe çıkacağız" diye konuştu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan sporcuları ilçede ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek nefes kesen maçları büyük bir heyecanla izlediklerini kaydetti. - ADANA