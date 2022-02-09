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Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor

AA, Bilal Kahyaoğlu - Spor
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Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor

Kadın Boks Milli Takımı'nın, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı sürüyor.

KASTAMONU (AA) - Kadın Boks Milli Takımı'nın, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı sürüyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde devam eden kampa, 28 sporcu katılıyor.

Milli boksörlerin bir kısmı mart ayında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için çalışırken, aralarında olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu'nun da bulunduğu boksörler ise mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Milli takım antrenörlerinden Nedim Baba, AA muhabirine, kampın verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kampta iki ayrı takımın çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Baba, "Dünya Şampiyonası'nda milli takım olarak tüm sıkletlerde başarılı olacağımıza inanıyoruz. Şu an için çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra bir kampımız daha olacak. Daha sonra ikili kampımız olacak. Sporcularımızı en iyi şekilde İstanbul'daki Dünya Şampiyonası'na hazırlayacağız." diye konuştu.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor

Dünya Şampiyonası, Kastamonu, Milli, Boks, Spor, Haberler

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