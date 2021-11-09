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Kadın Boks Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlıkları Kastamonu'da devam ediyor

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Spor
Kadın Boks Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlıkları Kastamonu'da devam ediyor

Kadın Boks Milli Takımı, İstanbul'da aralık ayında gerçekleştirilecek Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası kapsamında ikinci etap kampını Kastamonu'da sürdürüyor.

KASTAMONU (AA) - Kadın Boks Milli Takımı, İstanbul'da aralık ayında gerçekleştirilecek Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası kapsamında ikinci etap kampını Kastamonu'da sürdürüyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 18 sporcu şampiyona için yumruk sallıyor.

Milli takım antrenörü Cemil Döndü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etap kampını 30 Ekim'de tamamladıklarını söyledi.

5 günlük aranın ardından ikinci etap kampta çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini belirten Döndü, "İkinci etap kampımızda teknik taktik çalışma yapıyoruz. Son kampımızda başka ülkelerle şampiyonaya hazırlanacağız. Maç tarihine kadar hazırlıklarımızı sürdürüp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

Döndü, kampa kasım ayının 18'inde de 4 gün ara vereceklerini kaydetti.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor Haberleri
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