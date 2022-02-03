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Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi

AA, Bilal Kahyaoğlu - Spor
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Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi

Kadın Boks Milli Takımı'nın, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı başladı.

KASTAMONU (AA) - Kadın Boks Milli Takımı'nın, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı başladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan kampa 28 sporcu katılıyor.

Milli boksörlerin bir kısmı mart ayında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için çalışırken, aralarında olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu'nun da bulunduğu boksörler ise mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Milli takım antrenörü İsa Daştan, AA muhabirine, iki takımın bir arada çalıştığını söyledi.

Kampın verimli olacağına inandığını dile getiren Daştan, "Bu ay içerisinde Stranca Uluslararası Boks Turnuvası da var. Sporcularımızın bir kısmı da bu turnuvaya katılacak. Bir kısmı da Kazakistan'da yapılacak kampımız var, ona katılacak." dedi.

Daştan, kampa 14 Şubat'ta ara vereceklerini kaydetti.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor

Dünya Şampiyonası, Kastamonu, Milli, Boks, Spor, Haber

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