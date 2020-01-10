Kadın belediye başkanı eline küreği alıp kar kürüdü

10.01.2020 17:39 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:45

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede etkisini kaybeden yoğun kar yağışı sonrası kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, eline küreği aldı ve kar kürüdü.



Türkiye'nin ilk bağımsız kadın belediye başkanı seçilen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede etkisini kaybeden yoğun kar yağışı sonrası kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. Pazaryeri ilçesinde ana arterler ve ara sokaklardaki karları belediye ekipleri temizlerken, birikmiş karlar Pazaryeri Belediyesine ait kamyonlarla ilçe dışına taşındı. Belediye önündeki alanı temizleme çalışmasını gerçekleştiren ekiplere yardım eden Başkan Tekin, belediye binasının önündeki karları kendi elleri ile temizledi.



"Personelimizi bu soğuk kış günlerinde özverili çalışmalarından dolayı kutlarım"



Başkan Tekin, kar temizleme çalışması sırasında basın mensuplarının soruları yanıtlayarak, "Pazaryeri Belediyesi bünyesindeki çalışma arkadaşlarımız titiz bir çalışma yaparak ilçedeki ana cadde ve sokaklar da bulunan karları temizlediler. Yollardan toparlanan kar birikintilerini belediyemize ait araçlarla ilçe dışına taşıyarak kar birikintilerinin buz tutma olağanlığını biraz da olsa azalttık. Belediye personelimizi bu soğuk kış günlerinde ilçe halkımızın cadde ve sokaklarda rahat dolaşmaları için yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı hepsini kutlarım teşekkür ederim. Belediye binamız önündeki çalışmalarda bende kendilerine yardım etmek istedim bütün çalışma arkadaşlarıma kolay gelsin dileklerimi ilettim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA