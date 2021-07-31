Kadın bedeninin mucizesi...

Gizem: 1-7 Ağustos Emzirme Haftamız kutlu olsun Melisçiğim! Özellikle ilk 6 ay anne sütü çok önemli. Lorin doğar doğmaz kapmıştı memeyi, ben zorluk çekmedim. Ama ikiz bebek emzirmeyi hayal dahi edemiyorum.

Gizem: 1-7 Ağustos Emzirme Haftamız kutlu olsun Melisçiğim! Özellikle ilk 6 ay anne sütü çok önemli. Lorin doğar doğmaz kapmıştı memeyi, ben zorluk çekmedim. Ama ikiz bebek emzirmeyi hayal dahi edemiyorum... Ne yaptın sen?

Melis: "Ya üçüzlerim olsaydı!" deyip halime şükrediyordum! Bizde de Deniz kaptı anında ama Memo'nun emme refleksi gelişmemişti. Ağzını balık gibi açıp kapayarak emdiğini sanıyordu, çok komikti... Kendimi sağıp ona kaşıkla içiriyordum sütü. Deniz emdiği için süt rahat geldi. Sonra Mehmet de alıştı emmeye. Çok güzel bir duygu emzirmek, bebeğinle çok özel bir bağ oluyor aranda. Ama kimse şunu unutmasın,

bu hiç de kolay bir iş değil! Benim ilk 15 gün meme uçlarım çok fena yara oldu, çok canım yanıyordu emzirirken. Ama dayandım bir şekilde. Konuştuğum pek çok kadında oluyormuş. Sende de oldu mu yara?

Gizem: Başlarda kısa bir süre oldu ama doktorumun verdiği krem ve vitamin kapsülünü karıştırıp sürünce geçmişti. Fakat nasıl bir acı! Dün gibi aklımda. Gümüş kapaklar ya da meme kapları çok işe yarıyor. Memenin kumaşla temasını kesiyor, yarayı önlüyor. Hem de akan sütleri içinde biriktiriyor, boşa gitmiyor.

Melis: Benim sütüm ikisine yetmiyordu. Yarı yarıya mama veriyordum. Üzülüyordum buna ama sonra bir yenidoğan hemşiresi içimi rahatlattı. "Senin verdiğin anne sütünden antikorları alıyor bebek, aç bırakma çocukları" dedi.

Gizem: Elbette emzirmek çok önemli. Anne sütü eşi benzeri olmayan bir şifa... Birçok anne sütü gelmiyor sanıyor ama bazen de fazla tazyik ya da emzirme şekli sebebiyle bebek memede huzursuz olabiliyor. Tüm yollar denendikten sonra da olmuyorsa

mama vermekte bir problem görmüyorum ben. Annelerin üzerinde bu konuda da baskı var: "Aaa, emzirmiyor musun" ya da "Hala emziriyor musun" gibi...

Melis: Zaten dünyadaki her insan evladının başlıca görevi bir gerekçe bulup annelerin üzerine gitmek değil mi! Bir ara internet anneleri benim sütümün miktarına takmıştı! Şöyle arttırırsın, bira mayası hapı kullan vs. Çocuk doktoruna danıştım. "Sakın böyle şeyler yapma, sütün miktarını en çok su içerek arttırırsın, ayrıca sütün miktarından çok kalitesi önemlidir. Bol bol ceviz, badem, hurma ye" dedi.

Gizem: Sevgili anneler, sütünüz gelmeyebilir, bebeğiniz memeyi almıyor olabilir. Eğer çaresiz hissederseniz internete değil, bir uzmana danışın. Ülkemizin ilk uluslararası sertifikalı (IBCLC) emzirme danışmanı, hemşire Prof. Dr. Güliz Onat Demir'le konuştuk. Emzirme konusunda çok önemli şeylerden bahsetti...

ANNE KENDİSİNE GÜVENMELİ

Emzirme danışmanı, hemşire Prof. Dr. Güliz Onat Demir

Yiyecekler, içecekler sütü tek başına arttırmaz. Bu iş bir bütün. Sütün etkin şekilde memeden boşaltılması, yani bebeğin memeden emmesi ya da sütün sağılması çok önemli.

Kadın 'bedeninin bilgeliğine' inanmalı. Kadın bedeni, doğurma ve süt salgılama yeteneğine sahiptir. Bunu yaparken dışarıdan bir müdahaleye gerek duymaz, her şey doğal akışında gerçekleşir. Çevreden alınan yanlış mesajlar, kadınların bedenlerine olan güvenini yitirmesine sebep olabiliyor.

Emzirme olumlamaları tavsiye ediyorum. Pek çok anneye uyguladım, sonuçlar muhteşem. Kadın, bedenine güvenmeye başlayınca, bedeninin bilgeliğini anlayınca sütler çağlıyor!

Bu arada emzirme dostu bir çevre yaratmak, yaşıtları arasından emzirenlerle daha güçlü bir iletişimde olmak önemli. Akran eğitiminin emzirme konusunda üstünlüklerini biliyoruz. Emzirme eğitimlerine hamileyken katılmak da çok değerli. Üstelik eğitimler artık uzaktan da veriliyor...

Bir de emzirme kitabı edinin. Bu konuda Türkçe kaynaklar kısıtlı olduğundan 'Farkındalıkla Emzirme, Doğum ve Süt Arttırma' kitabını yazdım. A'dan Z'ye her şeyin olduğu bir kaynak yaratmaya çalıştım.

Kaynak: Hürriyet