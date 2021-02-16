Kadın basketbolunda yarın derbi heyecanı yaşanacak
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Kadın basketbolunda yarın derbi heyecanı yaşanacak

16.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:37
Kadın basketbolunda yarın derbi heyecanı yaşanacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasındaki derbi maçta Galatasaray ile Beşiktaş HDI Sigorta, yarın karşı karşıya gelecek.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasındaki derbi maçta Galatasaray ile Beşiktaş HDI Sigorta, yarın karşı karşıya gelecek.

Güngören Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 17.15'te başlayacak.

Geride kalan 19 haftada 17 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 2. sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet ve 13 mağlubiyeti olan Beşiktaş HDI Sigorta ise 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, 84-73 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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