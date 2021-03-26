Kadın basketbolunda play-off'ta Ankara'da derbi heyecanı yaşanacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın iki Ankara takımı OGM Ormanspor ile Çankaya Üniversitesi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında karşılaşacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın iki Ankara takımı OGM Ormanspor ile Çankaya Üniversitesi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında karşılaşacak.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi maçı saat 16.30'da başlayacak.

Bu iki takım arasında normal sezonda oynanan maçları OGM Ormanspor kazandı. Yeşil-beyazlılar, sahasında 88-68 yendiği rakibini deplasmanda da 71-69 mağlup etti. Normal sezonu 16 galibiyet, 10 yenilgiyle 4. sırada bitiren OGM Ormanspor seride saha avantajına sahip olacak. Normal sezonda 15 galibiyet, 11 yenilgi alan Çankaya Üniversitesi ise 5. sıradan play-off'a girdi.

Serinin ikinci maçı 30 Mart Salı günü oynanacak. İlk iki maçta karşılıklı galibiyetler alınırsa yarı finale çıkan takımı 2 Nisan Cuma günü oynanacak müsabaka belirleyecek.

Seriyi geçen takım yarı finalde Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor serisinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki