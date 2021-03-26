Kadın basketbolunda play-off'ta Ankara'da derbi heyecanı yaşanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kadın basketbolunda play-off'ta Ankara'da derbi heyecanı yaşanacak

Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Kadın basketbolunda play-off'ta Ankara'da derbi heyecanı yaşanacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın iki Ankara takımı OGM Ormanspor ile Çankaya Üniversitesi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında karşılaşacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın iki Ankara takımı OGM Ormanspor ile Çankaya Üniversitesi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında karşılaşacak.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi maçı saat 16.30'da başlayacak.

Bu iki takım arasında normal sezonda oynanan maçları OGM Ormanspor kazandı. Yeşil-beyazlılar, sahasında 88-68 yendiği rakibini deplasmanda da 71-69 mağlup etti. Normal sezonu 16 galibiyet, 10 yenilgiyle 4. sırada bitiren OGM Ormanspor seride saha avantajına sahip olacak. Normal sezonda 15 galibiyet, 11 yenilgi alan Çankaya Üniversitesi ise 5. sıradan play-off'a girdi.

Serinin ikinci maçı 30 Mart Salı günü oynanacak. İlk iki maçta karşılıklı galibiyetler alınırsa yarı finale çıkan takımı 2 Nisan Cuma günü oynanacak müsabaka belirleyecek.

Seriyi geçen takım yarı finalde Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor serisinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Muslera Ersun Yanal Şenol Güneş Mesut Bakkal Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadın basketbolunda play-off'ta Ankara'da derbi heyecanı yaşanacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 09:42:50. #1.16#
title