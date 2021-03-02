Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Beşiktaş HDI Sigorta ile Fenerbahçe Öznur Kablo derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Beşiktaş HDI Sigorta ile Fenerbahçe Öznur Kablo derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.
Ligde oynadığı 22 maçı da kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo liderlik koltuğunda otururken, 7 galibiyet ve 15 mağlubiyeti olan Beşiktaş HDI Sigorta ise 12. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Öznur Kablo, 84-76'lık skorla kazanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar