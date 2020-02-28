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Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat ile Galatasaray, yarın derbi maçta karşılaşacak.

28.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:38
Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında TRC İnşaat ile , yarın derbi maçta karşılaşacak.

Akatlar ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 16.30'da başlayacak.

Toplam 13 takımın mücadele ettiği ligde Galatasaray, çıktığı 17 maçta 14 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş TRC İnşaat ise oynadığı 17 müsabakanın 8'ini kazandı, 9'unda mağlup oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 83- 67'lik skorla kazanmıştı.

Kaynak: AA

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