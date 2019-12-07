Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.
07.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:52
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.
Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak.
Ligdeki 7 maçını da kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, lider durumda bulunuyor.
Bir maçı eksik Galatasaray ise ilk 6 maçında rakiplerine üstünlük kurarak 3. sıraya yerleşti.
Kaynak: AA
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