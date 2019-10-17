Kadın basketbolculardan Mehmetçiğe selam

BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçının bitimiyle Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

17.10.2019 22:14
Kadın basketbolculardan Mehmetçiğe selam

BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçının bitimiyle Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ankara DSİ Etlik Spor Salonu'nda İsrail ekibi Ramla takımıyla karşılaşan ve rakibini 91-64 mağlup eden başkent ekibinin kadın basketbolcuları toplu halde ve tek tek maçın ardından asker selamı verdi.

Basketbolcuların bu hareketi tribünlerden büyük destek alırken, ayakta alkışlandı.

Kaynak: AA
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