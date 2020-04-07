Kadın basketbolculardan "Evde kal" mesajı Dünyayı saran koronavirüs tehdidine karşı BOTAŞ Spor Kulübü'nün başarılı kısa oyuncusu Büşra Akbaş ve OGM Ormanspor'un tecrübeli kaptanı Nilay Kartaltepe, "Evde kal" çağrısında bulundu.

Dünyayı saran koronavirüs tehdidine karşı BOTAŞ Spor Kulübü'nün başarılı kısa oyuncusu Büşra Akbaş ve OGM Ormanspor'un tecrübeli kaptanı Nilay Kartaltepe, "Evde kal" çağrısında bulundu.

BOTAŞ Spor Kulübü'nün kısa oyuncusu ve ikinci kaptanı Büşra Akbaş, uyarıları dikkate alma vurgusu yaparak, "İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde koronavirüs salgını tehlikesine karşı herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Kendiniz ve sevdikleriniz için yapılan tüm uyarıları dikkate alarak zorunlu haller dışında lütfen evinizden ayrılmayın. Evinde kal Türkiye" dedi.

NİLAY KARTALTEPE: GEREKLİ TALİMATLARA UYALIMOGM Ormanspor'un tecrübeli kaptanı Nilay Kartaltepe ise evde antrenman yaptığını belirterek, "Hem ülkemiz, hem dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Bu dönemde zorunlu haller olmadıkça evlerimizde kalalım. Kendimiz ve sevdiklerimiz için tedbirler alalım. Ben de kendi sağlığım ve ailemin sağlığı için gerekli önlemleri alıyorum. Bu süreçte evimde egzersizlerimi yapmaya devam ediyorum. Hep beraber gerekli talimatlara uyalım ve evimizde kalalım. Evinde kal Türkiye" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Büşra Akbaş'ın açıklamaları

Nilay Kartaltepe'nin açıklamaları

Kaynak: DHA