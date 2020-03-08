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Mersin Yenişehir, basketbol, Spor

Kadın basketbolcular, öğrenciler için karşı karşıya geldi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, öğrenciler için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel maçta karşılaştı.

08.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:20
Kadın basketbolcular, öğrenciler için karşı karşıya geldi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, öğrenciler için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel maçta karşılaştı.

Edip Buran Spor Salonu'nda "Bir Mimoza da Sen Yetiştir" sloganıyla oynanan maç öncesinde iki takımın oyuncuları, kadın taraftarlara karanfil verdi.

Maç boyunca üstünlüğünü koruyan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, rakibini 107-79 yendi.

Elde edilen gelir öğrencilere burs olarak verilecek

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Adalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle anlamlı bir günde taraftarlara seyir keyfi yüksek maç izlettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Centilmence bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Adalıoğlu, "Güzel bir maç oldu. Maçtan elde edilen gelir üniversitede okuyan kadınlara burs olarak verilecek. Sosyal sorumluluk taşıyan bu etkinlikte yer aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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